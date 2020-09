Am Rheinufer lauern scharfe Gefahren für empfindliche Pfoten

Volker Fütterer geht regelmäßig mit seinen fünf Windhunden am Rhein bei Steinmauern spazieren. Dort stieß er vor ein paar Tagen auf große Flächen, die mit Scherben und Nägeln verunreinigt waren. Fütterer glaubt, dass es jemand gezielt auf Vierbeiner abgesehen hat.

Als Jäger hat Volker Fütterer sein Rudel im Griff. Die fünf Windhunde rennen beim Spaziergang am Rhein ein paar Meter voraus und tollen miteinander. Sobald Fütterer sie ruft, stehen sie aber Gewehr bei Fuß und lassen sich auch ohne zu murren an die Leine nehmen. Gemeinsam mit anderen Tierhaltern ist Fütterer regelmäßig auf einer Landzunge beim Kieswerk Steinmauern unterwegs. Doch mittlerweile gibt es dort große Probleme mit Scherben und Nägeln. Fütterer vermutet, dass dahinter ein Hundehasser steckt.

Die Hunde können sich daran die Pfoten aufschneiden. Volker Fütterer / Hundehalter

Es sei offenbar jemandem „ein Dorn im Auge, dass wir hier mit den Hunden laufen”, sagt der Elchesheim-Illinger. Als sich seine Hunde einem Hügel am Ufer nähern, ruft er sie zurück. Dort seien vor ein paar Tagen zahlreiche Scherben im Sand gesteckt. Ein paar Meter weiter führt ein schmaler Pfad ins Dickicht. Die Kieselsteine sind an einigen Stellen noch immer mit grünen Scherben überzogen. „Die Hunde können sich daran die Pfoten aufschneiden”, sagt Fütterer.

Ermittlungen der Polizei bislang ohne Ergebnis

Nachdem er die Verunreinigungen an mehreren Stellen entlang des Ufers entdeckt hatte, ergriff er Eigeninitiative und räumte auf. Außerdem verständigte er die Gemeinde. Aber die Scherben waren zu kleinteilig, als dass alle hätten beseitigt werden können. Fütterer zog außerdem die Wasserschutzpolizei hinzu. Dort laufen seitdem Ermittlungen, bislang aber ohne Ergebnis. Laut dem zuständigen Pressesprecher ist es unklar, ob die Scherben mit bösem Hintergedanken platziert oder einfach entsorgt worden seien. Der Tipp der Beamten an die Hundehalter: Wenn sie eine verdächtige Beobachtung machen, sollen sie direkt den Notruf wählen.

Fütterer glaubt nicht, dass die Scherben Überreste von Ausflüglern oder Wildcampern sind. Auch die gebe es auf der Landzunge. Aber die schiere Masse an zerschlagenen Bierflaschen und die großflächige Verunreinigungen tragen aus seiner Sicht eine andere Handschrift. Ein weiteres Indiz, dass es jemand gezielt auf Hunde und deren Halter abgesehen habe: Einen Tag, bevor der Scherbenteppich auftauchte, sei er von der Spazierrunde am Ufer zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt. Auf dem Boden um den Kleinbus seien zahlreiche Nägel verteilt gewesen, die bei der Ankunft dort noch nicht gelegen hätten. Fütterer besorgte sich einen großen Magneten und sammelte damit die Nägel ein. „Das war bestimmt ein Kilo”, sagt er.

In den vergangenen zwei Jahren habe es in dem Bereich immer mal wieder solche und ähnliche Vorfälle gegeben. Die Dimensionen seien aber neu. Deshalb entschloss er sich auch, die Problematik auch auf Facebook öffentlich zu machen. Sein Beitrag wurde bis Anfang dieser Woche weit mehr als 100 Mal geteilt. Die Nutzer äußern sich erbost über den Verursacher. Aber sie danken auch Fütterer für sein Engagement: „Erstklassig, wie Du handelst und was Du unternimmst.”