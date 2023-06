Betrunkener touchiert mit über drei Promille ein Auto in Steinmauern

Ein Mann ist am Samstag mit einem Alkoholwert von über drei Promille durch Steinmauern gefahren. Er beschädigte ein Auto und einen Anhänger.

Ein Autofahrer hat am Samstagnachmittag in Steinmauern unter Alkoholeinfluss ein anderes Auto sowie einen Anhänger touchiert. Wie die Polizei mitteilte, saß der Mann gegen 17 Uhr mit über drei Promille am Steuer.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Rastatt konnten den alkoholisierten Fahrer kurz darauf ermitteln. Wie sich herausstellte, war er zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.