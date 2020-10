Dafür stehen Steinmauerns Bürgermeisterkandidaten Toni Hoffarth und Harald Reinhard

In einer offiziellen Vorstellungsrunde haben die beiden Bürgermeisterkandidaten Toni Hoffarth und Harald Reinhard in Steinmauern ihr Programm vorgestellt. Am kommenden Sonntag wird der Nachfolger des bisherigen Amtsinhabers Siegfried Schaaf gewählt.

Der Versprecher am Ende seiner Rede bei der offiziellen Kandidatenvorstellung vor der Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag in der Murghalle schien zu dokumentieren, dass sein Blick ganz in die Zukunft gerichtet ist. Der 34-jährige Toni Hoffarth hatte sein Alter mit 43 Jahren angegeben.

„Er hat neun Jahre vorgegriffen“, korrigierte Reinhilde Weisenburger, die Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, aber postwendend Hoffarths Lapsus. In seiner 20-minütigen Rede untermauerte Hoffarth, dass er Steinmauern in den nächsten acht Jahren „und gerne auch darüber hinaus“ voranbringen möchte.

Dabei stellte er zunächst seine Vita vor, erwähnte sein BWL-Studium, seine beruflichen Auslandserfahrungen in Kanada und den USA, seine verantwortungsvolle Position als Teamleiter bei Daimler und seine kommunalpolitischen Erfahrungen als Gemeinderatsmitglied seit 2019.