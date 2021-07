Der Schatz voller Erinnerungen lebt wieder auf

Die Rastatterin Beate Schuster nahm unter dem Namen Beate Renschler 1976 als Turnerin an den Olympischen Spielen in Montreal teil. Noch heute blättert sie gerne in einem Buch, in dem sie von vielen Olympiateilnehmern damals Autogramme gesammelt hat. Auch der heutige IOC-Präsident Thomas Bach gehört dazu.

Es ist ein kleines Buch, das vor ihr auf dem Tisch liegt. Manche Seiten sich schon etwas lose, aber für sie ist es fast so etwas wie ein Schatz. „Ich blättere oft darin“, sagt Beate Schuster. Das Buch ist gespickt mit allerlei Informationen über die Teilnehmer der Olympischen Spiele in Montreal 1976. Und eine Mitwirkende war Beate Schuster, die damals noch unter dem Namen Beate Renschler als Turnerin im deutschen Olympiaaufgebot stand.

Das kleine Buch ist voller Autogramme, die Schuster damals gesammelt hat. „Wir sind durch das Olympische Dorf gezogen, wo man sich überall frei bewegen konnte, haben an Türen geklopft und sind vielen Stars begegnet“, erinnert sie sich. Heiner Brand etwa hat seine Unterschrift verewigt, genauso wie Joachim Deckarm, René Weller, Eberhard Gienger, Brigitte Holzapfel oder der heutige IOC-Präsident Thomas Bach, der seinerzeit als Fechter zur absoluten Weltspitze zählte.

Mit der Mannschaft erreichte Schuster in Montreal den siebten Platz. „Es war damals das beste Resultat das je ein deutsches Team im Frauenturnen bei Olympia erzielt hatte“, erzählt Schuster und verweist vor allem auf die starke Konkurrenz der Ostblockstaaten. Vor allem auf dem Schwebebalken, ihrem Lieblingsgerät, hatte Schuster seinerzeit ein herausragendes Resultat erzielt. Und was hinterließ – neben ihrem Wettkampf und ihren Erfahrungen im Olympischen Dorf – ansonsten die meisten Eindrücke in Montreal? Beate Schuster muss nicht lange nachdenken: „Die Eröffnungsfeier“, sagt sie, wenngleich sie das Geschehen nur von der Tribüne aus verfolgen konnte. „Unsere Trainerin Jana Kubicka, legte Wert darauf, dass wir selbst nicht mit einlaufen, weil wir am nächsten Tag schon in den Wettkampf mussten.“ Die Schlussfeier aber erlebte sie inmitten der Athletinnen und Athleten aus aller Welt: „Da war die Anspannung weg und es herrschte eine total gelöste Stimmung“, berichtet Schuster, die sich nach ihrem Wettkampf vor allem noch einige Handballspiele in Montreal angeschaut hatte.

Schuster stammt aus einer Sportlerfamilie, begann schon von frühester Jugend an mit Ballett, fand später aber in Rastatt mehr Spaß am Turnen unter Trainerin Gerlinde Schäfer. „Gleich meinen ersten Wettkampf in Sinzheim 1968 habe ich gewonnen“, betont sie. Ob ihres Talents wechselte die gebürtige Rastatterin später ins Sportinternat nach Frankfurt, entwickelte sich weiter und nahm an der Weltmeisterschaft 1974 in Varna teil. „Es war dann natürlich eine Riesenfreude, dass ich auch bei Olympia dabei sein konnte“, erklärt Schuster, die 1976 nur knapp hinter ihrer Rivalin Uta Schorn Deutsche Vizemeisterin auf dem Schwebebalken wurde und an sechs Tagen pro Woche jeweils vier Stunden trainierte.

Nach Olympia und der Deutsche Vizemeisterschaft beendete Schuster ihre aktive Karriere:. „Ich habe mich danach ganz auf meine Ausbildung zur Physiotherapeutin konzentriert“erzählt sie 62-Jährige, die ihren Beruf bis vor zwei Jahren noch ausgeübt hat. Gleich nach ihrer Karriere hatte sie nach eigenem Bekunden nicht die Muße, einen Turnwettkampf zu verfolgen: „Da habe ich doch noch zu sehr mit den Turnerinnen mit gefühlt“. Später sei die Distanz dann natürlich größer geworden. „Heute wird noch mehr Wert auf Akrobatik gelegt“, nennt sie einen wesentlichen Unterschied zur ihrer aktiven Zeit. Dabei traut sie den deutschen Turnerinnen um Aushängeschild Elisabeth Seitz durchaus zu, in Tokio ein Wort bei der Medaillenvergabe mitsprechen zu können. Nun, da sie nicht mehr im Berufsleben steht, sich mit Gymnastik Radfahren und Wandern aber noch immer fit hält, hat sich Beate Schuster vorgenommen, die Fernsehübertragungen von Olympia noch etwas ausgiebiger zu verfolgen. Dass keine Zuschauer vor Ort zugelassen sind, kann sie indessen nicht verstehen. „Warum dürfen beim Fußball 60.000 Leute ins Stadion und bei der Tour de France stehen hunderttausende an der Strecke?“, fragt sie. Generell wünscht sich Schuster, dass die Olympischen Spiele auch wieder einmal in Deutschland stattfinden, durchaus auch in kleinerem, familiären Rahmen. „Dabei sollte aber immer der Sport im Mittelpunkt stehen“.

Erst später, nach ihrer Karriere sei ihr so richtig bewusst geworden, was sie als Aktive alles geleistet habe, betont Beate Schuster – und dann blättert sie noch ein wenig weiter in jenem Büchlein mit den vielen Autogrammen, das zu einer Schatzkiste ihrer Erinnerungen geworden ist.