Der Steinmauerner David Joram hat ein Buch über Max Kruse geschrieben

Ich glaube einen recht großen. In der Hinsicht, dass er ihm ein paar Dinge vermittelt hat, die man im Profifußball braucht: Disziplin, Teamarbeit, ein bisschen auch das Auftreten nach außen – was ihm ja dann doch mal um die Ohren geflogen ist. Ein paar Normen und Regeln gibt es einfach, an die man sich halten muss, damit es was werden kann mit der Karriere. Was ihm mit Sicherheit auch gutgetan hat, war das ruhige Umfeld. Er war natürlich trotzdem mal pokern im Casino Baden-Baden, aber das hat halt niemanden interessiert. Wenn er in Hamburg zocken war, saß mehr oder weniger die „Bild“-Zeitung mit am Tisch.