Bei einem Brand einer Garage eines Einfamilienhauses in Steinmauern entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro.

Wie ein Sprecher der Offenburger Polizei am Mittwochmorgen auf Nachfrage bestätigt, hat in der Nacht auf Mittwoch eine Garage eines Wohnhauses in Steinmauern gebrannt.

Die Garage grenzt an das Wohnhaus an.

Keine Verletzten

Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der Brand wurde mittlerweile gelöscht, aber die Garage ist einsturzgefährdet.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro.