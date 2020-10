In Steinmauern gibt es ein Duell um die Bürgermeisterwahl am 25. Oktober. Neben Toni Hoffarth tritt Harald Reinhard an.

Harald Reinhard ist der zweite Mann, der sich um die Nachfolge von Siegfried Schaaf in Steinmauern bewirbt. Der ehemalige Bürgermeister von Buchbach bei Freiburg erklärt seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt im Flößerdorf in einer Presseerklärung so: „Ich bin überzeugt, mit meiner kommunalpolitischen Erfahrung und meinen Ideen die Gemeinde Steinmauern solide leiten und ihr zukunftsweisende Impulse geben zu können.“

Nach einer Amtszeit in Buchenbach nicht wiedergewählt

Reinhard war zuletzt als Bürgermeister in Buchenbach aktiv, wo er im Februar nach einer Amtszeit nicht wiedergewählt wurde. Zuvor war er Kulturbürgermeister im sächsischen Kamenz, sowie Leiter der Musikschule in Greifswald. Reinhard hat 1987 in München ein Musikstudium absolviert, an der Verwaltungshochschule in Kehl ein Kontaktstudium für Verwaltungsmanagement und ein Master-Aufbaustudium in Kulturmanagement in Ludwigsburg aufgesattelt.

Der 54-Jährige hat drei erwachsene Kinder im Alter von 21, 26 und 28 Jahren und ist geschieden. Mit seiner derzeitigen Lebenspartnerin wohnt er in Buchenbach, würde aber im Fall seiner Wahl „selbstverständlich“ ins Flößerdorf umziehen.