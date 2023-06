In der Verwaltung gibt es eine neues Amt, das nicht so heißt, dem Begriff aber doch nahe kommt: Es soll „Anlaufstelle“ für alles sein, was Jugendarbeit, Senioren, Familien und Vereine betrifft und wurde mit Isabell Borchert besetzt.

Sie ist zweifachen Mutter, aufgewachsen in Plittersdorf und hat Berufserfahrungen im Tourismusbereich und in einer Medienagentur. Mit diesen Angaben präsentierte sich die neue Mitarbeiterin am Dienstag im Gemeinderat, der in Anwesenheit von etwa einem halben Dutzend Zuhörern im Feuerwehrgerätehaus tagte.

Er sei dem Gemeinderat dankbar, die Schaffung der Stelle ermöglicht zu haben, erklärte Bürgermeister Toni Hoffarth (parteilos). Er sei „zutiefst überzeugt“ in Borchert die richtige Person dafür gefunden zu haben. Sie wurde zum 1. April eingestellt.

Erfolgreiches Dorffest in Steinmauern organisiert

Zu ihren ersten Aufgaben zählten Vorbereitungen für das am zurückliegenden Wochenende gefeierte Dorffest, das eine „sehr gelungene Feuertaufe“ gewesen sei, freute sich das Ortsoberhaupt über den Erfolg der zweitägigen Feier.

Mit den Vereinen werde man besprechen, in welchem Zyklus das Fest künftig stattfinden solle, teilte Hoffarth mit. Daneben sei vorgesehen, im Veranstaltungbereich einiges mehr als bisher zu machen. Der Bürgermeister will den Gemeinschaftsgeist beleben.

Zu den Schwerpunkten der neuen Stelle wird es den Erläuterungen zufolge gehören, Ehrenamtliche zu unterstützen, etwa bei Unternehmungen und Geselligkeiten für Senioren, um deren Wohlbefinden und soziale Teilhabe man sich verstärkt kümmern wolle, war im Sitzungspapier zu lesen.

Als weiteres Arbeitsfeld wurde die Stärkung der örtlichen „Vereinslandschaft“ genannt. Ebenso sollen Familien bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben unterstützt werden.

Jugend soll stärker ins Ortsleben einbezogen werden

Ein anderer wichtige Gruppe ist die Jugend, die man gezielter „ins Ortsleben einbeziehen“ wolle, wie Hoffarth sagte. Borchert versprach Impulse für ein bisschen mehr Action. Ideen seien willkommen, warb sie um Anregungen für alle Sparten ihrer Tätigkeit.

Wie der Bürgermeister beim Blick auf die Jugend berichtete, habe jüngst eine Auflösung der KJG gedroht. Die Gemeinde habe mitgeholfen, sie abzuwenden.

Eine andere Institution wartet auf ihren Neustart: In der Straße Am Sportplatz, Hausnummer 1b, sind seit Wochen die Rollläden unten, die Tür ist abgeschlossen. Das Jugendzentrum (Juze) der Gemeinde ist vorübergehend außer Betrieb. Es wurde 2004 eröffnet. Fast 20 Jahre später hat sich nun sich herausgestellt, dass die ordnungsgemäße baurechtliche Genehmigung fehlt.

Es gab keinen Antrag auf Nutzungsänderung der Räumlichkeiten, die ursprünglich zu einer Betriebshalle gehörten, deren anderer Teil zum Bauhof der Kommune gehört. Auch wurden Vorgaben des Brandschutzes nicht eingehalten. Die Mängel müssen behoben werden. Am Dienstag kam der entsprechende Bauantrag in den Gemeinderat.

Die Vorgeschichte sei „unglücklich“, bedauerte Bürgermeister Hoffarth. Wie aus der Sitzungsunterlage hervorging, sollen Holzständerwände zwischen Juze und Bauhof mittels einer Trockenbauwand so ertüchtigt werden, dass der geforderte Brandschutz erfüllt wird. Außerdem ist ein zweiter Rettungsweg auszuweisen, für den Fenster genutzt werden sollen. Die Kosten der Maßnahmen wurden auf rund 10.000 Euro beziffert.

Der Bauantrag war Hoffarths Angaben zufolge vor zwei Jahren an die Stadt Rastatt geschickt worden. Dass er am Dienstag wieder im Gemeinderat auftauchte, gehörte zum Ablauf des üblichen Verfahrens. Es war eine rein formeller Vorgang der mit der Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens schnell erledigt war.

Wiedereröffnung des Jugendzentrums

Sobald die Arbeiten gemacht sind, kann an die Wiedereröffnung des Jugendzentrums gedacht werden. Es solle auf jeden Fall noch in diesem Jahr sein, beteuerte Hoffarth auf Nachfrage.

Indessen laufen für jüngere Jahrgänge, so berichtete Borchert, die Planungen für das Ferienspaßprogramm. Und für ältere Mitmenschen liefen in Abstimmung mit Richard Götz, dem Leiter der Seniorengemeinschaft, Überlegungen für ein Seniorenfest.