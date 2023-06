Dennis Kohlruss aus Rastatt

Stärkster Deutscher will Strongman-Meisterschaft in Steinmauern ausrichten

Der Erfolg des Strongman-Wettkampfes beim Dorffest in Steinmauern hat Dennis Kohlruss, den stärksten Mann Deutschlands, in seiner Idee bestärkt, ähnliche Events dort in Zukunft zu veranstalten.