Unbekannte beschädigen geparktes Auto in Steinmauern

Ein geparktes Auto hat ein Unbekannter in Steinmauern vermutlich mit seinem Fahrzeug gestreift und so beschädigt. Die Polizei sucht nun nach ihm.

Ein in der Gartenstraße in Steinmauern geparktes Auto der Marke Toyota haben Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 10.30 Uhr beschädigt. Die Polizei teilte mit, dass der Unfallverursacher den Wagen vermutlich an der Seite streifte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern.

An einem vor dem Toyota geparkten Auto stellte die Polizei ebenfalls Schäden am Heck fest. Ob diese mit dem Unfall in Zusammenhang stehen, ist aber derzeit noch unbekannt.

Zeugen können sich unter (0 72 22) 76 10 bei der Polizei melden.