Zeugen gesucht: Unbekannte brechen in Haus in Steinmauern ein

Bislang unbekannter Täter sind tagsüber am Montag in ein Haus in der Schmiedgasse in Steinmauern eingebrochen.

Unbekannte gelangten gewaltsam, durch das Aufhebeln der Balkontür, am Montag in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 16 Uhr in ein Haus in der Schmiedgasse, so das Polizeipräsidium Offenburg.

Im Inneren durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld sowie wichtige Dokumente.

Zeugenaufruf Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter (0 72 22) 76 10 bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt zu melden.