Stadt Rastatt präsentiert Straßentheater im Kleinformat

Eine kleine Sonderausgabe des Straßentheaterfestivals tête‐à‐tête gibt es am 10. und 11. September in Rastatt. Insgesamt vier Künstlergruppen sind im Schlossgarten und im Kulturforum zu sehen. Allerdings müssen die Zuschauer die Corona-Regeln einhalten und es gibt keinen unbegrenzten Zutritt.

Nun gibt es also doch das „kleine Trostpflaster“ . Die entsprechende Hoffnung darauf schürte Kathrin Bahr, die gemeinsam mit Julia von Wild die künstlerische Leitung des Straßentheaterfestivals tête‐à‐tête innehat, nach der Absage des regulären Events im Frühjahr.

„Wir haben die Inzidenzwerte immer beobachtet und jetzt sind sie soweit unten, dass wir eine kleine Ausgabe von tête‐à‐tête veranstalten können“, sagt Bahr. Zugleich verweist sie auf den Wunsch der Rastatter Stadtverwaltung, zumindest einen gewissen Ersatz für die Bevölkerung anzubieten.

„Was definitiv nicht geht, sind drei Jahre ohne tête‐à‐tête“, betont denn auch die städtische Organisationsleiterin Christina Hernold.

So sei unter dem Motto „tête‐à‐tête klitzeklein“ gleichsam eine Sonderedition organisiert worden, an der sich am Freitag, 10. September und Samstag, 11. September, im Schlossgarten und im Kulturforum insgesamt vier Künstlergruppen präsentieren.

Die Gruppen freuen sich, dass sie endlich wieder draußen spielen dürfen. Kathrin Bahr, künstlerische Leiterin

„Wegen der Unsicherheiten in Zusammenhang mit möglichen Hochinzidenzgebieten haben wir bewusst nur Gruppen aus Deutschland eingeladen“, sagt Bahr.

Und: „Die Gruppen freuen sich, dass sie endlich wieder draußen spielen dürfen. Da jetzt im Spätsommer wieder viele Veranstaltungen stattfinden können, war es aber gar nicht so einfach, kurzfristig die vier teilnehmenden Künstlergruppen zu finden.“

Bei zwei Anfragen habe man sich eine Absage eingehandelt, „beispielsweise bei einer Gruppe von Trapezkünstlern, die zuvor ihr Trapez verliehen hatte, um etwas Geld in die Kasse zu bekommen.“, berichtet Bahr über diverse Hindernisse bei der Vorbereitung.

Das Programm am 10. und 11. September ist identisch und startet jeweils um 14 Uhr im Schlossgarten. Dabei befasst sich die Formation TheaterFragile mit der Poesie des Maskenspiels. Seine neuesten Kreationen zeigt „This Maag“ ab 15.30 Uhr im Kulturforum.

Artistik in luftiger Höhe zu bestaunen ist bei Jana Korb um 17 Uhr im Schlossgarten. Den fulminanten Abschluss des Tages bildet dann um 18.30 Uhr die Action-Akrobatik der Berliner Formation Tridiculous im Hof des Kulturzentrums, die mit einer rasanten Show aufwartet.

Kathrin Bahr hat derweil längst den Blick auf die geplante nächste reguläre Ausgabe von tête‐à‐tête gerichtet: „Wir hoffen, dass vom 24. bis 29. Mai das Festival dann wieder in normaler Größe stattfinden kann.“ Viele Gruppen, die für 2020 schon fest eingeplant waren, sollen erneut angefragt werden. „Im Moment sind wir beim Scouting“, sagt Bahr.

Kein unbegrenzter Zugang

Wegen Corona gibt es entgegen der sonstigen Gepflogenheiten bei tête‐à‐tête keinen unbegrenzten Zugang zu den einzelnen Shows im Schlossgarten und im Kulturforum. Bahr rechnet im Moment mit einer Kapazität von jeweils etwa 250 Zuschauern. Pro Veranstaltung kostet der Eintritt drei Euro.

Vier Einzeltickets gibt es zum Paketpreis von zehn Euro. Hinter dem Schloss wird zudem eine tête‐à‐tête-Lounge mit Speisen und Getränken eingerichtet. Hernold verweist darauf, dass der Zugang entsprechend der 3G-Regel (getestet, geimpft oder genesen) nur mit entsprechendem Nachweis möglich ist.

Der Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein. Die Kontaktnachverfolgung wird über die Luca App geregelt, wobei bis zum Einnehmen des Sitzplatzes auch eine Maskenpflicht besteht.