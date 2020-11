tête-à-tête ist größtes Straßentheaterfestival im Land

Straßentheaterfestival in Rastatt: So plant die Stadt für 2021

Es ist Deutschlands größtes Straßentheaterfestival und lockt Tausende über mehrere Tage in die Rastatter Innenstadt: das tête-à-tête. Eigentlich hätte es in diesem Jahr wieder so weit sein sollen, doch dann kam der erste Lockdown. Wie sieht der Plan im kommenden Jahr aus?