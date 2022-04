Das Straßentheaterfestival findet vom 25. bis 29. Mai jeweils ab 14 Uhr draußen an verschiedenen Spielorten in Rastatt statt. Trotz erheblicher Kostensteigerungen in der Festivalbranche ist das Tagesprogramm wie üblich kostenlos. Am 24. Mai um 20 Uhr ist der große Eröffnungs-Tusch in der Badner Halle vorgeschaltet. Die Abendveranstaltungen und einige wenige Sonderformate, die teils drinnen, teils draußen gespielt werden, kosten aber wie in den Vorjahren Eintritt. Erneut geht es den Veranstaltern um einen möglichst entspannten Ablauf. Daher gibt es im Programm eine Art „Routenplaner“ für Festivalbesucher mit unterschiedlichen Interessen. Denn kaum jemand wird alle Angebote wahrnehmen können, ohne sich abzuhetzen. Auch sollen wieder der Schlosspark und der Murgpark besonders familienfreundliche Spielorte sein. Das vollständige Programm wird Anfang Mai unter www.tete-a-tete.de veröffentlicht. Dann startet auch der Vorverkauf. Es erscheint ein gedrucktes Programmheft, das ebenfalls ab Anfang Mai für drei Euro verkauft wird. Eintrittskarten gibt es dann bei den Reservix-Vorverkaufsstellen, unter www.tete-a-tete.de oder telefonisch unter (0 72 22) 78 98 00.