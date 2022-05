Streit in Rastatt eskaliert: Mehrere Verletzte

Mehrere Personen haben sich am Montagabend in Rastatt heftig gestritten und sich gegenseitig angegriffen.

Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist am Montag gegen 22 Uhr in der Alten Bahnhofstraße in Rastatt eskaliert.

Wie die Polizei mitteilte, waren mehrere junge Männer und vermutlich eine Frau involviert. Zudem seien alle Beteiligten leicht verletzt worden.

Als die Beamten zur Hilfe gerufen wurden, stellten sie fest, dass zwei Männer mit 1,8 und 2,5 Promille stark alkoholisiert waren. Der 23-Jährige musste von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Die genauen Hintergründe zu der Auseinandersetzung werden ermittelt.