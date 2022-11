Stellungnahme: Mit einem offenen Brief haben sich an diesem Mittwoch Chefärzte und leitende Ärzte des Klinikums Mittelbaden an die Öffentlichkeit gewandt. Die 18 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner aus den Standorten Baden-Baden, Rastatt und Bühl bitten um Unterstützung für einen schnellen Neubau des Zentralklinikums. In dem Schreiben heißt es: „Die Zeit drängt! Unterstützen Sie uns! Es geht um weit mehr als um Baden-Baden oder Rastatt – es geht um ganz Mittelbaden!“

Die Argumente: Das Zentralklinikum ist aus Sicht der Ärzteschaft unabdingbar für eine optimale medizinische Versorgung. Es ermögliche eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit, kurze Wege und mache Patientenverlegungen unnötig. Doppelstrukturen seien teuer und personalintensiv. Für die Beschäftigten sei das Zentralklinikum eine attraktivere Arbeitsstätte.

Der Standort: Eine Standort-Präferenz formulieren die Ärzte in dem Brief nicht. Das Zentralklinikum sei notwendig, unerheblich an welcher der aktuell vorgeschlagenen Optionen. Allerdings würde wohl nur der Münchfeldsee die Forderung der Ärzteschaft nach einer schnellen Entscheidung und einem zügigen Baubeginn erfüllen. Bei allen anderen Standorten müsste das Verfahren neu aufgerollt werden.