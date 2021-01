Bei einer verbalen Auseinandersetzung eskalierte am Samstag gegen 16.20 Uhr der Streit um eine verliehene Spielekonsole, sodass es zu Handgreiflichkeiten zwischen einem 20 und 23-Jährigen in der Kehler Straße in Rastatt kam. Im weiteren Verlauf entwendete der 23-Jährige das Mobiltelefon des jüngeren und flüchtete von der Örtlichkeit. Kurze Zeit später konnte der mutmaßliche Dieb schließlich von den eingesetzten Beamten gefasst werden.