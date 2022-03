Stromausfall im Rastatter Dörfel und in der Klinik

Ein Kabelfehler hat am Sonntag einen Stromausfall in Teilen Rastatts verursacht. Die Störung durch den Kurzschluss wurde laut Mitteilung der Stadtwerke gegen 14.30 Uhr gemeldet. Das städtische Versorgungsunternehmen habe die Stromversorgung dann durch Umschaltungen im Netz wieder hergestellt.

Hunderte Haushalte in Rastatt ohne Strom

Mehrere Hundert Haushalte waren nach Angaben der Stadtwerke betroffen. Nach 70 Minuten seien alle wieder mit elektrischer Energie versorgt worden. Vom Stromausfall betroffen waren laut Pressemitteilung der Bereich Dörfel/Karlstraße und das Freibad Natura.

Auch in der Rastatter Klinik kam es zwischen 15 und 16.30 Uhr aufgrund einer Störung bei den Stadtwerken zu einem Stromausfall. Wie das Klinikum Mittelbaden mitteilte, löste aufgrund eines Vorfalls im Stromnetz die Hauptsicherungen in der Klinik aus, was zu einem teilweisen Stromausfall führte. Die Energieversorgung wurde umgehend wieder hergestellt. Notfallpatienten wurden während der Störung an die Klinik in Balg umgeleitet. Eine Gefährdung der Patientinnen und Patienten habe zu keiner Zeit bestanden, teilte das Klinikum weiter mit.