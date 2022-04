Chef der Rastatter Tafel: „Wir verzeichnen einen starken Rückgang an Spenden“

Ich würde so ein Gesetz begrüßen. Wir können gar nicht genug Lebensmittel bekommen. Die Gefahr, dass wir überschwemmt werden, sehe ich nicht. Die meisten Lebensmittelmärkte spenden ja ohnehin schon an uns. Eine Überforderung unserer Logistik schließe ich aus. In den vergangenen Jahren haben wir ein solch gutes Verteilsystem aufgebaut, dass wir zusätzliche Ware problemlos unterbringen könnten. Wir versorgen ja nicht nur Bedürftige in Rastatt, sondern sind auch Logistikzentrum für 35 weitere Tafeln entlang der Rheinschiene, die nicht so gute Transport- und Lagermöglichkeiten haben wie wir. Unser Logistiksystem wurde auf ganz Baden-Württemberg übertragen, wo es inzwischen vier weitere Tafel-Zentralläger wie unseres gibt. Damit sind wir Vorreiter in Deutschland und beraten inzwischen auch andere Bundesländer.