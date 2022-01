Bewegende Laufbahn

Zwischendurch liefen auch die Tränen: Tankstellenpächter in Rastatt blicken vor dem Ruhestand zurück

Klaus Funk kennt das Tankstellengeschäft so gut wie kaum jemand anderes. Seit mehr als 50 Jahren arbeitet er in der Branche, zuletzt als Pächter einer Station im Rastatter Münchfeld. Jetzt steht er kurz vor dem Ruhestand. Zum Abschied verrät er, was stets seine größte Angst war und welche Produkte im Shop am meisten gefragt sind.