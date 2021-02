Der Blick aufs Konto ist ernüchternd. Die versprochenen staatlichen Soforthilfen lassen auf sich warten. Ralf Müller ist wütend und frustriert. Der Inhaber der gleichnamigen Tanzschule in Rastatt hat lediglich im Dezember einen Abschlag der sogenannten Novemberhilfe erhalten.

Das war es bislang an staatlicher Unterstützung. „Jahrelang habe ich fleißig und viel Steuern bezahlt und dann zieht sich die Hilfe in einer Krise so lange hin“, sagt Müller enttäuscht.

Eigentlich sollen die Corona-Hilfen der Bundesregierung schnell und unkompliziert fließen. Das hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in den vergangenen Monaten immer wieder betont.