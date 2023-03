Tattoo-Künstler aus ganz Süddeutschland zeigen in Rastatt ihr Können

Fans von gestochener Körperkunst kommen am Wochenende in der Altrheinhalle in Plittersdorf auf ihre Kosten. Der Rastatter Paulo Ullreich veranstaltet die erste Tattoo Convention in Rastatt.

In der Altrheinhalle werden am kommenden Wochenende, 25. und 26. März, die Nadeln glühen. Es trifft sich allerdings keineswegs ein Handarbeitskreis oder Nähkränzchen, sondern Fans einer ganz besonderen Körperkunst: Paulo Ullreich aus Rastatt lädt in der Plittersdorfer Halle zur ersten Tattoo Convention in der Barockstadt ein.

Ullreich ist in der Szene gut vernetzt, betreibt er doch selbst das Tätöwier- und Piercingstudio Ink Palace in der Kapellenstraße 3.

Ullreichs Team wird das einzige aus Rastatt sein, das sein Können am Wochenende in Plittersdorf präsentiert, die 32 weiteren Teilnehmer kommen aus ganz Süddeutschland: „Nach der Ausschreibung im Internet waren die Plätze schnell weg“, sagt er.

Besucher können sich in Rastatt spontan entscheiden

Tattookünstler aus Ludwigsburg, Pforzheim oder Stuttgart werden am Samstag und Sonntag in Plittersdorf ihr Können zeigen. Das heißt natürlich auch, dass sich interessierte Besucher am Wochenende spontan für ein Tattoo entscheiden können, das dann direkt vor Ort unter die Haut gestochen wird. „Die Tattoo Artists bringen aber auch ihre eigenen Modelle mit“, sagt Ullreich.

Außerdem werden sich die Tätowierer und Tätowiererinnen in einem Wettbewerb messen. Am Ende jedes Tages der Convention werden Pokale in verschiedenen Kategorien vergeben: „Best of realistic“, „Best of black and grey“, „Best of small“ oder „Best of color“ lauten einige Wettbewerbsdisziplinen. „Man hätte noch mehr machen können“, meint Ullreich. „Die Tattooszene ist momentan so vielfältig wie noch nie zuvor.“ Die vielen Stilrichtungen und Ausprägungen der Körperkunst sollen auch am Wochenende in Plittersdorf gezeigt werden.

Bekannte Models treten in Plittersdorf auf

Zudem hat der Rastatter einige in der Szene bekannte Tattoomodels engagiert: Sie werden in der Altrheinhalle vor Ort sein und den Gästen ihre eindrucksvollen Körperbemalungen zeigen. Viele von ihnen sind im Internet bekannt, haben in den sozialen Netzwerken viele Follower: Chris Rauser (als chris.fitink bei Instagram zu finden) zum Beispiel oder die Influencerin Cinderellaaa.fit. „Allein durch ihre Follower und ihren Bekanntheitsgrad im Internet bringen sie uns hoffentlich viele Besucher.“ Außerdem plant Ullreich, Burlesque- und Strip-Aufführungen in die Veranstaltung zu integrieren. Zwei Cocktailbars sorgen für das leibliche Wohl der Gäste.

„Der Vorverkauf läuft derzeit schon weitaus besser als erwartet“, so der Rastatter Paulo Ullreich, der die Idee zur Tattoo Convention bereits vor Corona hatte und jetzt den richtigen Zeitpunkt sieht, sie in die Tat umzusetzen. Karten gibt es im Internet bei www.eventfrog.de sowie an der Tageskasse zu je 15 Euro pro Tag. Die Tattoo Convention ist am Samstag von 12 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet.