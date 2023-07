Taucher heben im Ottersdorfer Lindensee einen ungewöhnlichen Schatz

Wo manche Leute ihren Müll abladen, erstaunt immer wieder aufs Neue. Auch vor den schönsten Ecken machen sie nicht Halt. Aber warum fährt jemand an einen idyllischen See, um stapelweise ziemlich aktuelle Zeitschriften darin zu versenken?

„Wer tut so etwas?“ Diese Frage stellen sich am Dienstagnachmittag all jene, die an einer besonderen Tauchaktion beteiligt sind oder sie als Zaungäste verfolgen. Schauplatz ist der Lindensee in Ottersdorf bei Rastatt, in dem schon des Öfteren ungewöhnliche Dinge aufgetaucht sind.

Während auf der südlichen Seite Menschen in der Sonne liegen, Spaß haben und baden, wird bei der Aktion am gegenüberliegenden nördlichen Ufer der Irrsinn mit Händen greifbar. In schwarzen Neopren-Anzügen steigen Peter Sallinger, Norbert Schmidt und Hubert Simon in die Fluten des ehemaligen Baggersees. Die beiden Rastatter und der Baden-Badener sind Mitglieder des Rastatter Tauchvereins TSV Manta.

Das als Badesee genutzte Angelgewässer kennen die Männer schon seit vielen Jahren. Wie der Kaltenbachsee ist er ein Pachtsee des Angelsportvereins Ottersdorf.

Taucher mit Unterwasserkamera ist der Entdecker

Es dauert nicht lange, bis die Taucher in unmittelbarer Ufernähe fündig werden. Was am Grund des Sees in ein bis drei Metern Tiefe liegt, ist ihnen bekannt.

„Denn unser Kollege Alexander Rotter hat die Zeitschriftenstapel bei einem Tauchgang entdeckt und sie mit der Unterwasserkamera fotografiert“, berichtet Sallinger, der die Bergung des ungewöhnlichen Unrats in die Wege geleitet hat. „Vielleicht steckt noch eine Story dahinter“, hofft der 57-Jährige. „Womöglich finden wir Hinweise auf den Verursacher.“

Diese Hoffnung teilt auch Thomas Schmidt. Der Vorsitzende des Angelsportvereins Ottersdorf ist zusammen mit dem 88-jährigen Gewässerkontrolleur Pius Lott und dem früheren ASV-Vorsitzenden Georg Kleinhans vor Ort.

„Sobald das Zeug gehoben ist, werden wir es trocknen und in der grünen Tonne entsorgen“, kündigt Schmidt an. Anzeige gegen Unbekannt werde vermutlich nicht erstattet, „da kommt eh nichts dabei heraus“, meint der 42-jährige ASV-Chef, der bei der Aktion kräftig mit anpackt.

Zeitschriften kaum länger als drei Wochen im Wasser

Alles, was die Taucher Zug um Zug an die Wasseroberfläche befördern, nimmt er entgegen und füllt damit einen großen schwarzen Eimer. Dann landen die Funde in einer oberhalb der Uferböschung geparkten Schubkarre.

Die ist am Ende fast bis zum Rand gefüllt mit ziemlich schwerem, wasserdurchtränktem Papier. „Das dürften gut an die 30 Kilogramm sein“, schätzt Sallinger. „Alles aktuelle Zeitschriften, die kaum länger als drei Wochen im Wasser liegen.“

Der Blick aufs Erscheinungsdatum bestätigt das. Ob Bild-Zeitung, Stern, Freizeitrevue, 7 Tage, Myself, Neue Post, Auf einen Blick oder Fernsehwoche – alle Publikationen sind im vorigen Monat erschienen, die „Bild“ datiert vom 13. Juni.

„Womöglich waren sie für einen Kiosk bestimmt, bevor irgendein Schwachsinniger sie hier entsorgt hat“, vermuten die Taucher, die neben Zeitschriften noch „einen ganzen Berg Flaschen“ aus dem Lindensee holen.

Sogar Einweg-Grills wurden schon im See entsorgt

„Bei jedem Tauchgang sind es 15 bis 20. Da wir alle zwei Wochen hier tauchen und dabei den See inspizieren, dürften es bislang wohl an die 2.000 Flaschen gewesen sein, die unzähligen Dosen gar nicht mitgerechnet.“

Laut ASV-Chef Thomas Schmidt werden die Taucher fast immer fündig. „Vom Fahrrad über Autoreifen bis zu Einweg-Grills war hier schon alles dabei.“ Auch ein gefülltes Ölfass und ein Möbeltresor seien schon aus dem See gefischt worden.

Trotz der immer wieder festgestellten Verunreinigungen sei mit dem Wasser aber alles okay, betont Schmidt, „die Werte werden regelmäßig geprüft“.

ass alles in Ordnung ist, liegt auch an den regelmäßigen Kontrollen der Taucher, die sich ebenso an Gewässerputzaktionen des ASV beteiligen. Seit fast 40 Jahren kooperieren die beiden befreundeten Vereine. Dass am Ende der Zeitschriften-Bergung noch gemeinsam ein kühles Bierchen beim ASV-Clubhaus getrunken wird, versteht sich von selbst.

Wasserwerte sind trotz der Verunreinigungen okay

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises hat 715 größere „illegale Müllablagerungen“ seit 2018 registriert. Die meisten davon in Rastatt.

Werden Umweltsünder überführt, weil sie zum Beispiel Hinweise im Unrat hinterlassen haben, müssen sie mit Geldstrafen, unter Umständen sogar mit einer Freiheitsstrafe rechnen. Je nach Schwere des Delikts handelt es sich entweder um eine Ordnungswidrigkeit oder um eine Straftat. Laut AWB liegt eine Straftat dann vor, „wenn durch illegal entsorgten Müll nachweislich Luft, Boden oder Gewässer verunreinigt werden“.