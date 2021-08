Seit August gilt in der Rastatter Kaiserstraße Tempo 20. Das wird im Internet kontrovers diskutiert. Unser Redaktionsmitglied Elisa Walker hat Autofahrer gefragt, was sie davon halten.

Langsam fahren, heißt es in der oberen Kaiserstraße seit dem 10. August. Zwischen Kapellenstraße und Stadtkirche St. Alexander sowie in der Rappenstraße bis zur Herrenstraße gilt nur noch Tempo 20 statt, wie bisher, 30.

Mancher Autofahrer hat dafür Verständnis, anderen stößt das sauer auf. Und auch in den sozialen Netzwerken hagelt es negative Kommentare zur Tempo-20-Nachricht.

Die Temporeduzierung wurde angeordnet, nachdem es in der Vergangenheit immer wieder zu Verkehrsverstößen in der Kaiserstraße gekommen war, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Mit regelmäßigen Kontrollen werde der Kommunale Ordnungsdienst die Einhaltung der neuen Regeln überwachen und bei Verstößen Bußgelder verhängen.