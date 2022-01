Die Stadtverwaltung will den Verkehr in Rastatt weiter ausbremsen. Im Oktober 2019 hatte die Umsetzung von Maßnahmen des sogenannten Lärmaktionsplans begonnen. Seitdem dürfen Autofahrer in mehreren Abschnitten wie zum Beispiel in Teilen der Bahnhofstraße nur noch mit 30 Stundenkilometern durch die Stadt zuckeln.

Am Montag, 31. Januar, wird der Gemeinderat voraussichtlich die nächste Stufe dieses Plans verabschieden. Das bedeutet: noch mehr Tempo 30.

Anlass für den Lärmaktionsplan war eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2005, die Städte zu solchen Maßnahmen verpflichtete. Als Grundlage dient eine Lärmkartierung der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW), aus der hervorgeht, welchen Belastungen die Anwohner ausgesetzt sind.

Lärmwerte von mehr als 70 Dezibel am Tag und 60 Dezibel in der Nacht gelten als gesundheitsgefährdend. Diese Bereiche arbeitete die Stadtverwaltung zuerst ab, weshalb 2019 zunächst in den besonders lauten Durchgangsstraßen mit dichter Bebauung die Tempodrossel griff, wie zum Beispiel die Kapellenstraße.

In der dritten Runde des Aktionsplans rücken Straßen in den Fokus, in denen sich die Werte tagsüber zwischen 65 und 70 sowie nachts zwischen 55 und 60 Dezibel bewegen. Diese gelten als „gesundheitskritisch“.

Anwohner im Münchfeld könnten profitieren

Die Pläne, die im Technischen Ausschuss Ende November schon eine breite Zustimmung erfahren hatten, sehen 13 weitere Tempo-30-Abschnitte vor. Profitieren sollen die Anwohner in der Badener Straße (B3), in der im Abschnitt zwischen Kehler Straße und der Kreuzung Stadion-/Münchfeldstraße nächtliches Tempo 30 vorgesehen ist.

Bislang galt eine solche Anordnung nur für einen kleinen Abschnitt der Bundesstraße. Gleiches gilt für die Ottersdorfer Straße zwischen Friedrichring und Augusta-Sibylla-Schule.

Tempo 30 rund um die Uhr soll auf folgenden Straßenabschnitten gelten: Carl-Schurz-Straße zwischen Hindenburgbrücke und Zaystraße; Karlstraße zwischen Ludwigstraße und Ludwigring, Kehler Straße zwischen Ritterstraße und Murgstraße (Lückenschluss), Rauentaler Straße zwischen Werkstraße und (verlängerter) Hohlohstraße; in Plittersdorf in der Riedstraße zwischen Fährstraße und Lammstraße und in Ottersdorf in der Friedrichstraße zwischen Wilhelmstraße (Ortsverwaltung) und Waldstraße.

Ortschaftsrat Niederbühl fordert Begrenzung auch für Förch

Nächtliches Tempo 30 geplant ist auf dem Richard-Wagner-Ring zwischen Karlsruher Straße und Rheinauer Brücke, in der Plittersdorfer Straße zwischen Rheinauer Brücke und Oberwaldstraße, in Niederbühl in der Murgtalstraße (L77) zwischen Am Bach und Ortsausgang (A5), in Ottersdorf in der Wilhelmstraße (L78a) zwischen Friedrichstraße (Ortsverwaltung) und Rheinstraße sowie in der (L78a) zwischen Wilhelmstraße und nördlichem Ortsausgang, in Plittersdorf in der Fährstraße zwischen Blumenstraße und Seefeldstraße.

Während einige von den Maßnahmen genervt sein dürften, gehen sie anderen nicht weit genug. So hat sich der Niederbühler Ortschaftsrat in dieser Woche dafür ausgesprochen, auch in Förch das Tempo zu drosseln. Auch darüber entscheidet der Gemeinderat am Montag.