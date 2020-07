Der Festival-Donnerstag

Tête-à-Tête: Mit guter Laune durch Tag Zwei

Auch am zweiten Tag des Straßentheaterfestivals Tête-à-Tête ging es in Rastatt laut, bunt und fröhlich zu. Wir haben Impressionen gesammelt - in bewegten und starren Bildern. Beeindruckende Akrobatik, lustige oder nachdenkliche Clowns, Musik, Tanz und viel mehr.