Tickets noch zu haben: KISS spielen auf der Rennbahn Iffezheim

God gave Rock and Roll to them! Und KISS geben Rock and Roll an die Region: Am Samstag, 6. Juli 2019, macht die amerikanische Hard-Rock-Band auf ihrer großen Abschiedstournee auch Halt auf der Rennbahn Iffezheim. Tickets gibt es im Internet.

God Gave Rock And Roll To Them! Und KISS geben Rock And Roll an die Region: Am Samstag, 6. Juli 2019, macht die amerikanische Hard-Rock-Band auf ihrer großen Abschiedstournee auch Halt auf der Rennbahn Iffezheim.

Es soll die letzte große Welttournee der Kultband aus den Staaten werden: Unter dem Motto "End of the Road" machen die vier Rocker sechs Mal Halt in Deutschland. Neben den Großstädten Leipzig, München, Essen, Berlin und Hannover ist ein Stop auch die Rennbahn in Iffezheim im Landkreis Rastatt. Tickets für die Show auf der Iffezheimer Rennbahn gibt es ab 97 Euro bei Eventim .

Die aktuellen Mitglieder um Sänger und Gründungsmitglied Paul Stanley bringen 45 Jahre Bandgeschichte auf dem Buckel mit. Bekannt ist das Quartett für Hits wie "I Was Made For Lovin' You" oder "God Gave Rock And Roll To You II". Ihr letztes Studioalbum "Monster" veröffentlichten KISS im Jahr 2012.