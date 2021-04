Tierarzt Michael Götz: „Hybridhühner leiden meist unter Knochenbrüchen“

Michael Götz (Jahrgang 1970) ist Tierarzt mit einer besonderen Spezialisierung auf Kleintiere. Er hat an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Tiermedizin studiert und 1999 mit einer am Institut für Geflügelkrankheiten der Universität entstandenen Dissertation über „Die tierseuchenrechtliche Bekämpfung der Newcastle-Krankheit in der Europäischen Union“ promoviert. Newcastle ist eine gefährliche Geflügelerkrankung, gegen die jedes Huhn in Deutschland laut Gesetz regelmäßig geimpft werden muss.

Der Geflügelspezialist ist Beauftragter für Tier- und Artenschutz des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter (BDRG) und als Tierschutzbeauftragter ebenfalls Vorstandsmitglied im Landesverband Badischer Rassegeflügelzüchter. Er gehört zu den anerkanntesten Experten auf diesem Gebiet in der Bundesrepublik und verhandelt in Sachen Huhn regelmäßig mit Bundes- und Landesministern. Seit 2001 züchtet Götz in Rastatter Stadtteil Wintersdorf Sundheimer Hühner.