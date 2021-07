Die Corona-Pandemie hatte auch in Rastatt einen Haustier-Boom ausgelöst und vor allem die Nachfrage nach Hunden, aber auch nach Katzen, steigen lassen. Das zeigte eine BNN-Umfrage Anfang des Jahres.

Schon damals stellte sich die Frage, was mit den Tieren geschieht, wenn die Corona-Welle abebbt, die Normalität zurückkehrt, die Menschen nicht mehr so viel zu Hause sind und die Urlaubszeit naht? Sind die tierischen Mitbewohner dann plötzlich fehl am Platz, weil die Zeit fehlt, sich um sie zu kümmern?

Im Rastatter Tierheim, das in der Pandemie ein deutlich erhöhtes Interesse verzeichnete und zuletzt „wie leergefegt“ war, melden sich im Moment eher wenige Menschen mit Interesse an einem neuen Familienmitglied. Der Fokus scheint sich verlagert zu haben. Der von Tierschützern befürchtete Ansturm all derer, die ihre Tiere wieder abgeben wollen, blieb bislang allerdings ebenfalls aus.

Nach dem Homeoffice: Tiere können nicht allein zu Hause bleiben

„Viele haben sich in der Pandemie Hunde zugelegt, die vorher keine hatten“, erzählt die Vorsitzende des Tierschutzvereins Rastatt und Umgebung, Sibylle Fritz. „Jetzt hat sich nach der Zeit im Homeoffice herausgestellt, dass die Tiere nicht allein zu Hause bleiben können.“

Silke Vierboom, die mit Saskia Joeres das Tierheim leitet, berichtet: „Zwei von aktuell 20 Hunden sind Corona-Rückläufer. Die Leute kamen mit den Tieren nicht zurecht, waren überfordert. Sie hätten die Zeit im Homeoffice besser nutzen und ihnen beibringen müssen, dass sie auch mal für eine gewisse Zeit alleine bleiben.“ Aktuell lebten im Tierheim 46 Katzen, darunter viele Katzenkinder, und 24 Kleintiere aller Art.

Die Leute kamen mit den Tieren nicht zurecht. Silke Vierboom, Leiterin des Tierheims

Sibylle Fritz hält weitere „Corona-Rückläufer“ für vorstellbar und fürchtet sich davor. Aber auch unabhängig von der Pandemie gebe es viele Anfragen von Leuten, die Hunde abgeben möchten. Oft handele es sich dabei um „Scheidungsopfer“ oder um verhaltensauffällige Vierbeiner. „Wobei die Auffälligkeiten häufig auf Defizite in der Erziehung oder bei der Sozialisation zurückzuführen sind“, erklärt Fritz. Solche Anfragen seien in den vergangenen Jahren fast schon „normal“ geworden.

Da das Tierheim stark daran interessiert sei, die Tiere in ein endgültiges, verantwortungsvolles neues Zuhause zu vermitteln, würden die Lebensumstände der künftigen Halter genau beleuchtet. „Wir möchten sicherstellen, dass Tiere und Besitzer zueinanderpassen.“ Das Tierwohl stehe an erster Stelle. Während die Besitzer ihre künftigen Haustiere hier kennenlernen können, sei das bei Hunden, die aus dem Ausland nach Deutschland vermittelt werden, nicht möglich.

Starke Nachfrage heizte illegalen Welpenhandel an

Dass die starke Nachfrage nach Hunden den illegalen Handel mit Welpen angeheizt hat, bekam auch das Rastatter Tierheim zu spüren. „Obwohl wir üblicherweise ja weniger der Ort sind, an dem Welpen zu bekommen sind“, sagt Fritz. „Daher laufen viele solcher Anfragen bei uns ins Leere.“

Unseriöse Tierhändler und -züchter im Internet Menschen, die in der Corona-Zeit bei seriösen Züchtern oder im Tierheim keinen passenden Hund finden konnten, suchten im Internet – auch bei unseriösen Händlern und Züchtern. „Solange das Geld bezahlt wird, ist denen alles recht“, sagt Sibylle Fritz. „Und wer es gewohnt ist, für Geld alles zu bekommen was er will, der sieht nicht das Elend, das hinter diesen Welpen steckt.“ Genauso würden die Pflichten und die Verantwortung ausgeblendet, die man mit der Haltung eines Tieres übernimmt. Sehr häufig seien die Welpen durch sehr schlechte Haltungs- und Aufzuchtbedienungen kränklich und traumatisiert. „Das kann ihre Sozialisation stark erschweren und führt leicht zu hohen Tierarztkosten“, berichtet Fritz. Da in diesem auf Gewinn angelegten Verkaufsfeld die Beratung komplett wegfalle, sei zu erwarten, dass einige Neubesitzer hart auf dem Boden der Realität landen werden. „Denn jetzt, wo der Arbeitgeber wieder zum Präsenzdienst ruft, sind viele der schnuffigen Welpen mit den Kulleraugen zu nicht mehr ganz so lieben, zähnefletschenden und sofabesetzenden Teeniedogs herangewachsen, die nicht mehr ausgelastet werden können“, so die Vorsitzende des Tierschutzvereins.

2020 habe es aber auch hier mehr Hundewelpen als gewöhnlich gegeben. „Bei einer Gruppe junger Hunde hatten die Behörden illegalen Welpenhandel aufgedeckt. In solchen Fällen wird der Markt vollkommen skrupellos bedient und bei den künftigen Besitzern gar nichts oder wenig hinterfragt“, berichtet Fritz.