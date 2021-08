Wenn Tierliebe zu weit geht: Experten im Landkreis Rastatt kritisieren Entwicklung

Immer mehr Menschen verlernen den Umgang mit Wildtieren. Viele romantisieren die Natur und behandeln Wild wie Menschen. Das hat böse Folgen für die betroffenen Tiere. Experten sehen die Entwicklung kritisch. Der Wildtierbeauftragte des Landkreises Rastatt, Martin Hauser, will deswegen Aufklärungsarbeit leisten.

Die Feldhasenbabys sehen niedlich aus. Die flauschigen Fellknäuel sitzen mutterseelenallein in einer Erdmulde. Sie sind kaum größer als eine Menschenhand. Die unschuldigen dunklen Knopfaugen treffen die menschlichen Finder mitten ins Herz.

Sie wollen den vermeintlich in Not geratenen Jungtieren helfen. Die Tierfreunde packen die Hasen ein und nehmen sie mit. So beginnt oft eine fatale Leidensgeschichte für die Tiere.

Das passiert im Jahr unzählige Male. Dabei spielt es keine große Rolle, ob es Feldhasen, Rehkitze oder Vögel sind, weiß Martin Hauser aus leidvoller Erfahrung. „Eine artgerechte Wildtierpflege ist so gut wie nicht möglich“, sagt er.