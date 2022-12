Tierpsychologin und Tierarzt aus Rastatt geben Tipps für die Silvesternacht

Endlich wieder Feuerwerk zum Jahresausklang. Nach den stillen Jahren der Corona-Zeit dürfen Böllerfans 2022 wieder los legen. Doch nicht jeder freut sich über Raketenblumen und hüpfende Knallfrösche.

Vor allem für Haustiere sind sie oft ein unvorstellbares Schreckensszenario. Eines, das Tierhalter kennen sollten, meinen die Tierpsychologin Melanie Schmidt und Tierarzt Marco Herr im Gespräch mit dieser Redaktion.

Tierpension beherbergt jährlich über 100 fremde Katzen

Tierpsychologin Melanie Schmidt aus Durmersheim betreibt seit 2017 die Tierpension „Tierglück“ und beherbergt weit über 100 fremde Katzen pro Jahr. Sie hat über die Jahre Methoden entwickelt, die neben ihren eigenen, auch den allermeisten Gast-Katzen halfen.

„Meine beiden eigenen sind so unerschrocken, dass ich sogar mit ihnen am Fenster stehen kann.“ Vorsichtigere Gemüter, wollten sich oft jedoch in die hintersten Ecken verkriechen: „Zum Beispiel im Keller, da ist es dann vielleicht am ruhigsten.“

Schmidt rät, sie an Silvester wenn möglich erst mal gewähren zu lassen. Eine ängstliche, aufgeregte Katze suche Schutz. Verstecke und Höhlen helfen. Sie rauszunehmen oder gar zu bedauern wäre hingegen kontraproduktiv.

Besser sei es, ruhig zu bleiben und mit der Katze zu reden: „Dann lauscht sie und ist abgelenkt.“ Komme sie von selbst und suche Nähe, wolle spielen oder fressen, sei ohnehin das Schlimmste überstanden.

Hunde brauchen ruhiges Plätzchen zum Jahreswechsel

Katzen verfügen über ein zehnmal feineres Gehör als der Mensch und sehen schnelle Bewegungen viel präziser. Ein Kanonenschlag oder abrupte Raketenblitz werden da schnell zur Qual.

Noch drastischer ist es bei Hunden, die mit ihrem enormer Frequenzbereich (15 bis 50.000 Hertz, Mensch: 20 bis 20.000 Hertz) sehr viel mehr hören. Darum ist ein ruhiges Plätzchen für den Vierbeiner zum Jahreswechsel ein Muss.

In ihrer Panik hauen Katzen auch gerne mal ab. Marco Herr, Tierarzt

Es hilft Stress zu vermeiden und Schäden vorzubeugen. Doch während viele Hunde zuverlässig Trost bei Herrchen oder Frauchen finden, suchen Katzen in Angst und Schrecken oft eigene Strategien.

Tierarzt empfiehlt frühzeitige Ausgangssperre

Marco Herr von der Tierärztlichen Praxisgemeinschaft Roland Schwinge und Marco Herr in Rastatt kennt das Problem und empfiehlt eine frühzeitige Ausgangssperre. „Ab 18 Uhr die Katzenklappe zu.“ Denn „in ihrer Panik hauen Katzen auch gerne mal ab“, könnten beim ersten Kracher losrennen, unbedacht auf die Straße springen oder am Zaun hängen bleiben.

Derlei Verletzungen kennt der Tierarzt auch aus seiner Praxis. Eine Katze, die Angst hat, verkrieche sich meist, bei Panik sind große Pupillen und Zusammenkauern Anzeichen. Menschenbezogene Stubentiger suchten dann gerne aber auch Schutz bei „ihrem“ Menschen. Herr: „Vor allem, bei einem Paniktier“, – ängstlich, schnell verschreckt, wenig mutig – „sollte ich als Tierbesitzer an Silvester bei ihm sein“, mahnt er.

Ausdrücklich warnen möchte Herr vor der Gabe von Sedativa, Tranquilizer oder Downer: „Würde ich das einem Tier geben, das Angst hat, würde es zwar ruhig da liegen – es könnte nicht aufstehen – wäre aber hellwach. Der Kopf ist voll da, die Panik auch“, beschreibt Herr die Misere, der man das Tier damit ausgelieferte. Panik dürfe erst gar nicht aufkommen, meint auch die Tierpsychologin: „Erlebt die Katze das zum ersten Mal, würde ich unbedingt zu Hause bleiben.“

Ist die Mieze cool, könne man sie zukünftig, auch mal eine Weile allein in Sicherheit lassen. Freigänger rät sie schon ab der Mittagszeit nach Hause zu holen.

Radios in allen Zimmer sorgt für Ablenkung von Katzen

Auch dieses Jahr hat Schmidt, bei der nur Katzen eines Haushalts Zimmer teilen, mit rund zehn „Gästen“ die Bude voll. Seit Weihnachten bereitet sie sie auf Silvester vor: „Ich gebe den Tieren bereits Rescue-Tropfen.

Vier pro Tag oder kurzfristig ab dem Vortag angewandt, wären es dann drei mal drei.“ Die Notfall-Helfer aus der Bachblüten-Therapie in der Variante ohne Alkohol machten die Tiere gelassener. Am Tag X kann dann die „Party“ los gehen.

Seit ich auf der Welt bin, lebe ich mit Katzen. Melanie Schmidt, Tierpsychologin

Katzen schätzen Kontinuität, plötzliche Geräusche beunruhigen sie. Darum hat Schmidt in allen Zimmern Radios. „Manchen hilft es, sich nicht so auf die Außengeräusche zu konzentrieren“, weiß die Katzen-Kennerin. Für die, die Ablenkung mögen, gibt es kleine Balkone; nur zu Silvester sind sie zu.

Zur Beruhigung Rollläden herunterlassen und Vorhänge zuziehen

Ihr Rezept für eine ruhige Nacht: „Schon tagsüber die Musik an.“ Im eigenen Haushalt könne es auch der Fernseher sein – erst auf Zimmerlautstärke, abends würde es dann „ziemlich laut“ – gemessen an empfindsamen Katzenohren - dazu Rolläden runter, Vorhänge zu.

„Und dann tun wir als wäre nichts.“ Ein ganz normaler Tag im „Katzenglück“. Damit sei am Ende ihr Kontrollgang zum Radioausschalten nach Mitternacht für manche schon die größte Überraschung gewesen, erinnert sie sich.

„Seit ich auf der Welt bin, lebe ich mit Katzen“, erzählt die 42-jährige Pfälzerin, die mit ihrem Mann Andreas nach Gaggenau kam ehe sie vor 17 Jahren in Durmersheim ein neues Zuhause fanden, wo ihre mittlerweile 12-jährige Tochter Isabell das „Team Tierglück“ vervollständigt.

Schmidt versteht es in den Gesichtern der Stubentiger zu lesen, kennt Naturheilmittel und Katzenvorlieben. In Seminaren und Beratungen möchte sie zum Wohle der Tiere diese Wissen weitergeben. „Viele denken noch immer, eine Katze würde nur einfach so mitlaufen“, meint Schmidt, doch da ginge mehr.