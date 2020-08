Tipps vom NABU-Experten: Schottergärten mit wenig Aufwand zur Wiese machen

Das Wort „Schottergarten” nimmt Martin Klatt nicht gerne in den Mund. Die beiden Wortbestandteile „Schotter” und „Garten” widersprechen sich in den Augen des Nabu-Geschäftsführers zu sehr. Er spricht bei dem, was in vielen Vorgärten zu finden ist, eher von einer Wüste oder Bonsai-Lanzarote.

„Ich würde den Begriff ,Lebensraum´nur widerwillig anwenden”, gibt Klatt unumwunden zu. Entsprechend begrüßt er die Initiative des Landes, Schottergärten endgültig zu verbieten.

Eigentlich sind Schottergärten schon länger verboten

Dabei hätte es ein solches Verbot eigentlich gar nicht benötigt. „1992 ist auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro nicht nur eine Klimaschutzkonvention beschlossen worden, sondern auch ein Biodiversitätsabkommen”, erklärt Nabu-Mann Klatt. 2007 verabschiedete dann der Bund eine Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt, 2013 gab sich Baden-Württemberg schließlich eine Naturschutzstrategie.