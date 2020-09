Im Zuge der Ermittlungen haben sich die Vorwürfe gegen den 36-jährigen Syrer verdichtet, der am Sonntagmorgen seine gleichaltrige Ehefrau getötet und einen Mann schwer verletzt haben soll. Staatsanwaltschaft und Polizei werfen ihm Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Das Tatmotiv sehen die Ermittler in der Beziehung der beteiligten Personen. Der Mann kam in Haft.

Der 36-jährige Syrer, der am Sonntagmorgen in Rastatt bei einem Streit seine gleichaltrige Frau mit einem Messer attackiert und getötet hat, ist am Sonntagabend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden der Haftrichterin vorgeführt worden. Vorgeworfen werden ihm Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Das Tatmotiv sehen Staatsanwaltschaft und Polizei nach derzeitigem Stand in der Beziehung der beteiligten Personen.

