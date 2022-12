Tom Odell kommt nach Rastatt: Nächster Anlauf für die Schlossfestspiele

Der Konzertveranstalter Vaddi Concerts will Wort halten: Rastatt bekommt jetzt seine Schlossfestspiele. Vom 13. bis 16. Juli 2023 ist der Ehrenhof der Residenz für Open-Air-Konzerte gebucht.

Die Event-Reihe sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr starten: Da traten im Juli Nick Cave & The Bad Seeds vor rund 6.000 Besuchern auf. Fans der Barocklocation hatten sich lange gedulden müssen: 2018 waren die letzten großen Open-Air-Konzerte im Schlosshof über die Bühne gegangen.

Rastatter Schlossfestspiele: Corona macht Veranstalter 2021 einen Strich durch die Rechnung

Corona beziehungsweise die Bugwelle von Konzertverschiebungen in diesem Zuge hatten dann auch 2021 den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Vaddi Concerts musste sich der Tatsache beugen, dass in jener Juli-Woche schlicht keine Künstler in Deutschland unterwegs gewesen seien, die bedeutend genug wären, die Schlosshof-Arena zu füllen, und die noch frei von Verpflichtungen waren. Also blieb es bei dem einen Konzert mit Nick Cave. Dieses Jahr soll es klappen. Zum Auftakt am 13. Juli tritt Tom Odell auf.

Externer Inhalt von Youtube

Weitere Namen für die anderen drei Abende will Jan Obri von Vaddi Concerts nicht verraten, weil die Verpflichtungen noch nicht in trockenen Tüchern seien. „Es ist nach wie vor schwierig, an große internationale Topacts zu kommen“, berichtet Obris von einem immer noch zähen Veranstaltergeschäft als Folge von Corona.

Hinzu komme, dass die Gagen der Künstler stark angestiegen seien. Folglich, so der Sprecher von Vaddi Concerts, brauche man Künstler, die mindestens 4.000 Besucher anziehen. Ziel sei es, die Rastatter Schlossfestspiele auf „ein internationales Niveau zu heben“.

Vaddi Concerts dreht auch bei Tom Odell an der Preisschraube

Um mitzuhalten und die Größen in die Barockstadt holen zu können, bleibt Obri zufolge dem Veranstalter nichts anderes übrig, als an der Preisschraube zu drehen.

Für Tom Odell etwa wird jetzt ein Ticketpreis von 57,50 Euro aufgerufen. Karten gibt es ab sofort an allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen und unter www.vaddi-concerts.de.