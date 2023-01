Angehörige haben in einer Wohnung in Rastatt eine 47-jährige Frau tot aufgefunden. Ihr Partner kam in eine Klinik. Die Polizei ermittelt in verschiedene Richtungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden Polizei und Rettungsdienst am Samstag gegen 21 Uhr über den Notruf alarmiert. Zuvor hatten Angehörige in einer Wohnung in der Kehler Straße eine 47-jährige Frau tot aufgefunden.

In der Wohnung befand sich neben der Toten auch deren Partner, der aufgrund seines psychischen Zustands vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Noch gibt es keine Erkenntnisse darüber, was sich in der Wohnung abgespielt hat, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Tote Frau in Rastatt: gerichtsmedizinische Untersuchungen angeordnet

Derzeit sei unklar, ob es innerhalb der Familie im Vorfeld zu einem Streit gekommen war, der eskalierte. Deshalb werde sowohl in Richtung einer möglichen Straftat wie eines Unfalls ermittelt. Weitere Aufschlüsse erhofft sich die Polizei durch die Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchungen an der Toten.