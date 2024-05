Tradition, Aufbruch, Revolution: Festliche Serenaden in Rastatt beginnen

Das Quantz-Collegium startet in Rastatt am Pfingstwochenende in die neue Konzertsaison. Worauf sich Klassik-Fans freuen können und was es Neues gibt.

Unter einer neuen künstlerischen Leitung startet das Quantz-Collegium am Pfingstwochenende in die neue Konzertsaison. Boriana Baleff (Geige) hat in diesem Jahr offiziell die Programmgestaltung der Festlichen Serenaden in Schloss Favorite übernommen, nachdem sie im vergangenen Jahr für den durch einen Unfall schwer verletzten Jochen Baier (Flöte) eingesprungen war.

Fünftes Konzert-Wochenende im Oktober

Jochen Baier hatte 1992 die künstlerische Leitung des Quantz-Collegiums von dessen Gründer Ernst Friedrich Wilhelm Bodensohn (Flöte) übernommen und für die vier Serenaden-Wochenenden in der Sala Terrena des Lustschlösschens der Augusta Sibylla viele unbekannten Komponisten des Barock und der frühen Klassik wiederentdeckt.

Unter dem Titel „Tradition, Aufbruch, Revolution“ hat Boriana Baleff die Konzertreihe in diesem Jahr gestellt, 175 Jahre Badische Revolution und 235 Jahre Französische Revolution. Neu ist, dass sich die Grenzen des Programms hin zur Romantik öffnen. Neu ist auch die Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik in Karlsruhe.

So wird Nachwuchskünstlern in den Fächern Horn und Gesang ein Podium geboten. Außerdem gibt es ein fünftes Konzert-Wochenende vom 11. bis 13. Oktober unter dem Titel „Belcanto“ mir einer Sopranistin und Werken von Antonio Vivaldi und Georg Friedrich Händel.

Mit diesen Konzerten verabschieden sich die Festlichen Serenaden in die Winterpause. Los geht es am Freitag, 17. Mai (bis Sonntag, 19. Mai), mit einem reinen Streicherabend in der Besetzung: Boriana Baleff (Violine), Jaleh Perego (Violine), Kilian Ziegler (Viola) und Myriam-Elena-Siegrist (Violoncello). Der Abend steht unter dem Motto „Favorite Strings“ mit Werken von Georg Philipp Telemann, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Bologne Chevalier de Saint George (dem schwarzen Mozart), François Joseph Gossec und Giacomo Rossini.

Je nach Witterung kommen historische Kostüme zum Einsatz

Vom 7. bis 9. Juni heißt es dann „Klassik zur Rosenblüte“ mit Divertimenti von Joseph Haydn und Oboen Quartetten von Johann Andreas Amon, Joseph Fiala, Robert Nicolas-Charles Bochsa und Carl Joseph Toeschi. Den Oboenpart wird der bei den Festlichen Serenaden bestens bekannte Oboist Marcus Kappis übernehmen. Im Cello wird erstmals die SWR-Kultur-Moderatorin Ines Pasz als Gast-Musikerin zu hören sein.

Mit „Virtuosen Hornklängen“ wartet das Juli-Wochenende vom 12. bis zum 14. Juli auf, bevor es eine kurze Sommerpause gibt. Vom 20. bis 22. September heißt es dann „Herbstgold und Barockperlen“ mit Werken von Johann Sebastian und Wilhelm Friedemann Bach, Johann Friedrich Fasch und anderen.

Auch bei diesen Konzerten übernimmt Marcus Kappis die Solo-Oboe. Je nach Witterung spielen die Musikerinnen und Musiker in historischen Kostümen. Seit der Gründung der Festlichen Serenaden vor 68 Jahren war es Tradition, dass Kompositionen für Querflöte fester Bestandteil eines jeden Konzertprogramms sind. Diese Tradition wird in diesem Jahr erneut unterbrochen. Auch wenn Jochen Baier (Querflöte) nicht fest ins Programm eingeplant ist, wird er, je nach Tagesform, das Publikum mit kürzeren solistischen Beiträgen überraschen.