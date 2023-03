Die städtische Aktionswoche hat viele Unterstützer. Insgesamt 2500 Teilnehmer werden in Rastatt in diesem Jahr bei der Müllsammlung erwartet.

Die Stadt vom Müll befreien: Das war vor 20 Jahren die Grundidee der Aktion „Saubere Stadt“. Seitdem beteiligen sich Jahr für Jahr zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene an städtischen Aktionswoche, die 2023 am vergangenen Montag begonnen hat. Den Start machen dabei traditionell die Schulen, während am kommenden Samstag Vereine, Unternehmen und Privatpersonen die Aktion abrunden.

Während zum Auftakt das Wetter fast frühlingshaft war, machten sich am Dienstag trotz leichtem Nieselregens die beiden dritten Klassen der Hans-Thoma-Schule auf dem Röttererberg auf, um in ihrem Stadtteil nach Müll zu suchen.

Insgesamt rund 2500 Teilnehmer an der Aktion „Saubere Stadt“

Ausgestattet mit Handschuhen, Zangen, blauen Müllbeuteln und einigen Eimer machten sich die rund 50 Kinder mit einigen erwachsenen Helfern und den Schulhunden auf den Weg.

Es ist schlimm, wie viel Müll einfach achtlos in das Gebüsch geworfen wird. Nela, Drittklässlerin

Lange mussten sie dabei nicht laufen, ehe die ersten Plastikreste, einige Zigarettenstummel und jede Menge Papier gefunden wurden. „Es ist schlimm, wie viel Müll einfach achtlos in das Gebüsch geworfen wird“, findet nicht nur die achtjährige Nela.

Dabei ist der nächste Mülleimer oft gar nicht weit. „Wenn man Müll einfach wegwirft, sollte man an die vielen Tiere denken, die sich daran verletzten können“, fügt die neunjährige Victoria hinzu und macht sich mit ihren Klassenkameraden auf, weiter nach jedem noch zu kleinen Müllstück rund um ihre Schule zu suchen.

Bürgermeister Raphael Knoth freut sich, dass in diesem Jahr rund 2.500 Teilnehmer bei der Aktion „Saubere Stadt“ dabei sind. Neben vielen Grundschulen machen auch dieses Jahr die meisten weiterführenden Schulen mit.

Im Klassenzimmer lernen die Schüler bereits seit der ersten Klasse, wie der Müll richtig getrennt wird. Tine Hetzl, Klassenlehrerin

Auch 16 Kindergärten und Kindertagesstätten mit rund 400 kleinen Müllsammlern sind in dieser Woche aktiv. Konstant ist die Zahl der Vereine und Unternehmen: Zwei Dutzend sind auch 2023 mit dabei. „Auch der ein oder andere neue Verein“, freut sich Kundenbereichsleiter Knut Zeitsmann.

Ebenso wichtig sind für ihn die vielen Vereine, die teilweise seit Beginn der Aktion mitmachen: „Für viele ist das mittlerweile eine Tradition geworden.“

Getrennt gesammelt werden bei der Aktion in Rastatt vor allem Glasflaschen

Klassenlehrerin Tine Hetzl wird die Aktion „Saubere Stadt“ in den Unterrichtsblock Energie und Klima, der in den kommenden Wochen ansteht, mit einbauen: „Im Klassenzimmer lernen die Schüler bereits seit der ersten Klasse, wie der Müll richtig getrennt wird“, berichtet sie. Dazu gibt es ein System mit insgesamt vier Farben.

Getrennt gesammelt werden bei der städtischen Aktion vor allem Glasflaschen. Das finden die Neunjährigen Katharina und Mona prima: „Noch besser wäre es natürlich, wenn jeder seinen Müll in der Mülltonne oder im Mülleimer entsorgen würden“, wissen sie. Ihre Freunde und Verwandte wollen sie dafür auf jeden Fall sensibilisieren. „Wenn ihr allen weitersagt, wie man den Müll richtig entsorgt, dann sieht es in Rastatt bald bestimmt viel sauberer aus“, sagt Knoth und verspricht den Teilnehmern für ihren Einsatz eine kleine Belohnung.