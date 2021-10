Tumulte in Rastatt: Mehrere Männer greifen Jugendliche an

Vier Männer sind in Rastatt auf eine Gruppe Jugendlicher losgegangen. Während die Polizei zwei der Täter festnehmen konnte, sind zwei Unbekannte noch auf freiem Fuß. Die Polizei hofft auf Rückmeldung von Zeugen.

Zu turbulenten Szenen kam es am Mittwochabend entlang der Jahnallee in Rastatt. Wie die Polizei berichtet, stand eine Gruppe aus drei Jugendlichen im Bereich einer dortigen Gartenanlage, als sich ein 52-Jähriger näherte und einen 14-Jährigen aus der Gruppe schlug. Es entwickelte sich ein kurzes Handgemenge, bis die Jugendlichen in Richtung Freibad flüchteten.

Doch dort waren sie nur kurz in Sicherheit. Wenig später wurde einer der Jugendlichen, ein 15-Jähriger, von dem 52-Jährigen und einem 24-Jährigen zu Boden gebracht und attackiert. Bei seinem Fluchtversuch griff ein bislang Unbekannter den 15-Jährigen erneut an.

Die Hilferufe alarmierten einen unbeteiligten 49-Jährigen im Bereich des Sportgeländes, der den Jugendlichen zu Hilfe eilte und die Verfolgung der Täter aufnahm, wobei ihn ein weiterer unbekannter Angreifer zu Boden stieß.

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung nahmen Polizeibeamte den 52-Jährigen und den 24-Jährigen fest. Zur Identität der beiden anderen Angreifer wird derzeit ermittelt. Einer der beiden soll ein rot-schwarz-kariertes Flanellhemd getragen haben, der andere hatte einen Gipsarm.

Polizei sucht Zeugen Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 72 22) 76 10 mit dem Polizeirevier Rastatt in Verbindung zu setzen.