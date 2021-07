Inge Elser erinnert sich noch genau an den 12. August 2017. Sie weiß, dass es ein Samstag war und dass sie einkaufen gegangen ist.

Als sie zurück zu ihrem Haus in Niederbühl kehrte, hatte die Feuerwehr die Straße abgesperrt. Noch heute ist der Ärger in ihrer Stimme zu hören, wenn sie davon erzählt: „Keiner hat rausgelassen, was passiert ist.“

Nur häppchenweise erfährt sie, dass es wohl Probleme an der Tunnelbaustelle der Deutschen Bahn gibt, von der ihr Haus nur 100 Meter entfernt liegt. Am Ende stellen sich die Probleme als folgenschwere Havarie heraus, die zu einer wochenlangen Sperrung der Rheintalbahn und Schäden in Milliardenhöhe führen.