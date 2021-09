Pressekonferenz in Mannheim

Umgang mit Leiharbeitern ein „Skandal“: Scharfe Kritik von IG Metall an Daimler

Die IG Metall will bei der Tarifrunde im kommenden Jahr auch die Inflation berücksichtigen. Bei ihrer Pressekonferenz in Mannheim ging die Gewerkschaft auch auf die Situation der Leiharbeiter bei Daimler in Rastatt ein.