200 Teilnehmer

Unangemeldete Corona-Demo in Rastatt: Stiller Protest bleibt weitgehend unbeachtet

Auch in Rastatt haben sich am Montagabend rund 200 Teilnehmer zu einem unangemeldeten Protestmarsch gegen die Corona-Maßnahmen versammelt. Unser Autor ist mitgegangen und hat hingehört, was die Teilnehmer bewegt.