Unbekannte haben in Rastatt an mehreren Standorten große Europawahl-Plakate teils mit rechtsextremer Symbolik beschmiert beziehungsweise beschädigt. „Der Bezirksdienst des Polizeireviers ermittelt in enger Abstimmung mit der Kriminalinspektion 6/Staatsschutz des Polizeipräsidiums Offenburg zu den Sachbeschädigungen an mehreren Wahlplakaten“, heißt es auf Anfrage dieser Redaktion.

Betroffen sind, soweit der Polizei bislang bekannt, Großflächenplakate von CDU, SPD, Grünen, Linken und Freien Wählern an folgenden Örtlichkeiten: Karlsruher Straße/Berliner Ring, Kehler Straße/Badener Straße/Oberwaldstraße, Badener Straße im Münchfeld, Dorfstraße in Wintersdorf. Hinzu kommt die Ecke Rödernweg/Zaystraße.

Hakenkreuze und Hitlerbärte auf Plakaten von SPD, CDU, Grünen und Linken

Meist sind die Plakate inzwischen wieder ordentlich überklebt, wie gegenüber dem Kino an der nördlichen Ortseinfahrt, wo Plakate der SPD, CDU, Grünen und Linken beschmiert worden waren. Spitzenkandidatinnen und der Bundeskanzler wurden mit Hitlerbärten verunstaltet, das Plakat der Linken mit einem Hakenkreuz besudelt.

An der Ecke Rödernweg/Zaystraße waren die Schmierereien am Dienstag noch sichtbar: Hakenkreuze auf Plakaten der SPD, CDU und Grünen, teils über den Gesichtern der Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen.

Ob ein Tat- beziehungsweise Täterzusammenhang besteht, sei ebenso Gegenstand der laufenden Ermittlungen wie die Hintergründe beziehungsweise die Motivlage, so die Polizei.

Auch aus Muggensturm wird Vandalismus gemeldet

Auch in Muggensturm melden die Grünen Vandalismus. „Leider passiert in unserem Ort genau das Gleiche wie zurzeit überall da, wo Wahlkampf herrscht: politisch Andersdenkenden wird in manchen Fällen nicht mit Argumenten und im offenen Gespräch begegnet, sondern mit Gewalt“, heißt es in einer Mitteilung der Partei.

Gewalt gegen Personen habe man in Muggensturm bislang glücklicherweise nicht erlebt. Aber Gewalt gegen Gegenstände: „Zerrissene Wahlplakate waren der Anfang, nun wurde auf einem Privatgrundstück ein Banner zerschnitten, das offenkundig unsere Partei (...) unterstützt“, so die Grünen. Sie haben Strafanzeige gestellt.

Dass politisch bedingter Vandalismus insgesamt zunimmt, kann zum jetzigen Zeitpunkt zumindest im Stadtgebiet Rastatt indes noch nicht festgestellt werden. Neben dem laufenden Verfahren habe man in diesem Jahr bislang noch keine weiteren Straftaten in diesem Deliktfeld registriert, so die Polizei.

Eine andere Form des Ärgers rund um Wahlplakate hatte es in der Vergangenheit ebenfalls regelmäßig gegeben: Wenn es um die vermeintliche oder tatsächliche Verletzung der Plakatierungsregeln geht. Die Plakatierung ist in Rastatt bei der Stadt zu beantragen und wird dann mittels entsprechender Auflagen erlaubt. In dieser Hinsicht sind bei der Stadtverwaltung dieses Mal bisher keine Beschwerden eingegangen, wie es auf Nachfrage hieß.