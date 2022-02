Unbekannte brechen in vier Rastatter Kindergärten ein

Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, bislang unbekannte Personen in verschiedene Kindergärten in Rastatt eingebrochen. Betroffen sind die Kindergärten in der Badstraße, Am Hasenwäldchen, in der Franz-Philipp-Straße und in der Sandweierer Straße.

Durch Aufhebeln von Türen oder Fenstern gelangten die Personen in die Einrichtungen und suchten dort gezielt nach Bargeld. Während die Beute lediglich einige, wenige Euro betrug, geht der angerichtete Sachschaden in die Tausende.