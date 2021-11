Unbekannte brechen in Wohnungen in Rastatt und Niederbühl ein

Einbrüche im Umkreis häufen sich. Nachdem Unbekannte versucht haben in eine Rastatter Wohnung einzubrechen, sind Unbekannte in ein Gebäude in Niederbühl eingebrochen. Die Polizei gibt Tips an die Bevölkerung.

Unbekannte haben am Mittwoch um 18.20 Uhr versucht in eine Wohnung in der Rastatter Isarstraße einzubrechen. Eine Zeugin bemerkte das Geschehen, woraufhin die Einbrecher flohen, so die Polizei.

In einem ähnlichen Zeitraum sind Unbekannte in ein Gebäude in der Hansjakobstraße in Niederbühl eingebrochen. Der entstanden Sachschaden ist jedoch deutlich höher als der Wert des Diebesguts.

Kriminaltechniker untersuchen nun die Wohnungen und sicher Spuren. Dabei prüfen sie auch ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen.

Die Polizei sucht nach Hinweisen. Zeugen können sich bei der Telefonnummer (0 72 22) 76 10 melden.

Auf Grund der vermehrten Einbrüche im Herbst und Winter teilte die Polizei wichtige Hinweise mit.