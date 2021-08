Unbekannte prügeln auf 28-Jährigen in Rastatt ein

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf einen Betrunkenen in der Rastatter Innenstadt eingeprügelt. Wie das Polizeipräsidium Offenburg informierte, soll sich dieser Vorfall im Außenbereich einer Gaststätte in der Karlstraße ereignet haben. Als die Polizei das 28-jährige Opfer am Unfallort vorfand, war von den Tätern keine Spur. Zudem scheiterte jegliche Befragung des Opfers zum Vorfall, da dieser stark alkoholisiert war. Aus diesem Grund bittet das Polizeirevier Rastatt nun um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach den Gewalttätern.

Polizei Rastatt sucht Zeugen

07222/ 761/0