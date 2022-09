Unbekannte stehlen Kupferkabelrollen am Zaun einer Rastatter Firma

Unbekannte haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag am Zaun einer Firma in der Stockäckerstraße zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilte, entwendetet die Täter mehrere, am Zaun gelagerte Kupferkabelrollen.

Die Diebe versuchten nach bisherigen Kenntnissen zunächst durch das Entfernen eines Doppelstabmattenzaunelements auf das Firmengelände zu gelangen. Da dies dem Anschein nach nicht gelang, wurde ein angrenzender Maschendrahtzaun aufgeschnitten.

Die Anzahl der entwendeten Kabelrollen und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, welche Hinweise zum Einbruchhergang oder zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Rufnummer (0 72 22) 76 10 in Verbindung zu setzen.