Unbekannte werfen in Rastatt Steine gegen Scheibe von Sporthalle

Unbekannte haben in Rastatt Rauental 15 Zentimeter große Steine auf eine Fensterscheibe einer Sporthalle geworfen. Das Sicherheitsglas des Fensters hielt den Einschlägen jedoch stand, weshalb die Täter nicht in die Halle eindringen konnten.

In Rastatt Rauental haben Unbekannte zwischen Dienstagvormittag und Mittwochmorgen versucht in eine Sporthalle in der Straße „Am Vogelsand“ einzudringen. Laut Mitteilung der Polizei warfen die Täter dazu knapp 15 Zentimeter große Steine gegen eine Scheibe. Das Sicherheitsglas des Fensters hielt den Geschossen jedoch stand, wodurch ein Eindringen scheiterte.

Den entstandene Sachschaden können die Beamten aktuell noch nicht beziffern. Des Polizeirevier Rastatt ermittelt allerdings wegen eines versuchten, besonders schweren Fall des Diebstahls und nimmt unter der Telefonnummer: (0 72 22) 76 10 Zeugenhinweise entgegen.