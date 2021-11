Unbekannter beschädigt Auto in Rastatt

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Wochenende das Auto einer 28-Jährigen in Rastatt beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, stellte die 28-Jährige ihr Auto am Freitag gegen 15 Uhr in der Murgstraße in Rastatt mit. Als sie am Montag gegen 13 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass das Fahrzeug an der linken Seite beschädigt war.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte ein bisher Unbekannter beim Rangieren gegen das Auto gefahren sein. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls.