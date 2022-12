Unbekannter beschädigt Auto in Rastatt und flüchtet

Ein Unbekannter soll am Dienstag ein parkendes Auto beschädigt und geflüchtet sein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 28-Jähriger hat sein Auto am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz vor einem Baumarkt in der Straße Im Baisert abgestellt. Als er zu seinem Auto zurückkam, war sein Auto an der vorderen linken Fahrzeugtür beschädigt, wie die Polizei mitteilte.

Der Tatvorgang ereignete sich zwischen 9.20 Uhr und 9.40 Uhr und verursachte einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, sich unter der Telefonnummer (0 72 22) 76 10 zu melden.