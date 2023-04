Am Dienstag entkam ein Unbekannter nach einem Einbruch in Rastatt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Ein bisher Unbekannter ist am Dienstag in der Zeit zwischen 5.45 Uhr und 19 Uhr über einen auf der Rückseite befindlichen Balkon und Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Anwesen in der Baldenaustraße in Rastatt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Täter über eine Balkontür neben dem eingeschlagenen Fenster.

Ob etwas abhanden gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt. Über die Höhe des entstandenen Schadens kann die Polizei noch keine abschließende Aussage treffen.